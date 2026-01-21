Песков отказался раскрывать подробности встречи РФ и США в Давосе

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать подробности встречи спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской стороной в Давосе.

По его словам, сейчас Россия продолжает ожидать информацию по обсуждениям украинского урегулирования между США, Евросоюзом и Украиной.

"Важно, чтобы мы получили всю информацию о тех обсуждениях, которые по разным вопросам велись между американцами и европейцами и между украинцами и европейцами", – сказал Песков, добавив, что также важно услышать выдвигаемые предложения.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что вопросы по украинскому урегулированию обсуждаются в закрытом режиме.

Спецпредставитель главы Белого дома Дональда Трампа Стив Уиткофф оценил прошедшие переговоры 20 января с Дмитриевым в Давосе как "очень позитивные". Встреча Уиткоффа, Дмитриева и зятя американского лидера Джареда Кушнера продолжалась более 2 часов. Они вместе посетили павильон США в рамках форума.