FT: объявление о заключении плана по восстановлению Украины отложено в Давосе

Фото: ТАСС/АР/Sean Kilpatrick

Запланированное в Давосе объявление о заключении плана по восстановлению Украины на 800 миллиардов долларов отложено. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

По данным СМИ, отмена произошла на фоне разногласий США и Европы по поводу Гренландии и предложенного американским президентом Дональдом Трампом "Совета мира" по Газе.

"Никакого подписания на данный момент", – сказал один из источников.

Другой рассказал, что европейцы не могут игнорировать действия Трампа в отношении Гренландии, пытаясь при этом добиться прогресса в других вопросах, например украинском.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что попытка сделать Украину главной темой на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе провалилась. В то же время дипломат Родион Мирошник отметил, что снижение всеобщего внимания к Украине на фоне заявленных США притязаний на Гренландию может побудить Киев к новым провокационным действиям для возвращения внимания мирового сообщества.