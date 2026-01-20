Форма поиска по сайту

20 января, 18:10

Политика

Дмитриев заявил, что попытка сделать Украину главной темой Давоса провалилась

Фото: РИА Новости/Сергей Булкин

Попытка сделать Украину главной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе не увенчалась успехом, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил ТАСС, что такое снижение всеобщего внимания к Украине на фоне заявленных США притязаний на Гренландию может побудить Киев к новым провокационным действиям, чтобы вернуть себе внимание мирового сообщества.

"Не исключаю, что к такого рода рассуждениям уже привлечен новоиспеченный глава президентского офиса Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), имеющий опыт организации террористических актов и постановочных провокаций как на чужой, так и на своей территории, способных повергнуть в ужас хлипкое сознание нежных европейцев", – сказал Мирошник.

Ранее СМИ писали, что в Давосе отменили процедуру подписания "плана процветания" для послевоенного восстановления Украины между украинским и американским президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Журналисты считают, что споры о Гренландии вытеснили планы по использованию недели в Давосе для того, чтобы достичь понимания между США, Украиной и европейскими силами по гарантиям безопасности.

