Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников, нацеленную на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Режим беспилотной опасности действует на всей территории края. Глава региона призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников.

Подразделения ПВО также отражают воздушную атаку украинских войск на Севастополь. В общей сложности было сбито уже 14 беспилотников. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Атаками на регионы России Киев продолжает тщетное сопротивление вместо перехода к мирному процессу, отметил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что Украине следовало бы принять решение, способствующее продвижению мирного процесса.