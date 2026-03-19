Саудовская Аравия пригрозила ответить Ирану эскалацией на эскалацию

Саудовская Аравия и прочие страны Персидского залива готовы ответить эскалацией на любую эскалацию напряженности со стороны Ирана. Об этом заявил глава саудовского МИД Фейсал бен Фархан Аль Сауд по итогам встречи министров 12 арабских и исламских стран в Эр-Рияде.

По словам Аль Сауда, Тегеран использует шантаж для достижения своих политических целей. Власти Ирана приносят извинения, однако делают это лишь для того, чтобы шантажировать страны залива, добавил министр.

Он выразил надежду на прекращение иранских атак на страны Персидского залива. Вместе с тем глава МИД Саудовской Аравии заявил, что остатки доверия к Ирану полностью подорваны, а сам Тегеран не верит в диалог со своими соседями.

"Если Иран рассчитывал на то, что арабские государства Персидского залива не смогут ответить на его агрессию, он ошибался. И у Саудовской Аравии, и у других стран региона есть необходимые для этого военные возможности, и мы используем их все в случае надобности", – приводит ТАСС слова Аль Сауда.

Ранее Иран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал американские базы в Кувейте, ОАЭ и Бахрейне. Удары наносились с помощью ракет и беспилотников. В частности, под обстрелы попали базы Минхад и Аль-Дафра в ОАЭ и вертолетная база Аль-Адаири в Кувейте.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.