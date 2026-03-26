Столичная ГАИ проведет мероприятие "Велокурьер" 27–29 марта

Мероприятие "Велокурьер" пройдет с 27 по 29 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мероприятие нацелено на профилактику правонарушений среди курьеров, которые привозят гражданам различные товары или продукты. Сотрудники ГАИ попросят доставщиков быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам.

Кроме того, курьерам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами, а также соблюдения требований дорожных знаков и сигналов светофора.

Ранее стало известно, что столичных курьеров в Москве хотят заменить роботами-доставщиками. Мобильные комплексы, которые в перспективе займутся данной деятельностью, были представлены полицейским.

Данный проект активно прорабатывается совместно с правительством города и крупными компаниями. При этом специалисты стремятся сделать роботов безопасными для всех участников дорожного движения. Известно, что максимальная скорость движения этой техники не превысит 3–5 километров в час.

