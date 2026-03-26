26 марта, 10:37

Транспорт

Столичная ГАИ проведет мероприятие "Велокурьер" 27–29 марта

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Мероприятие "Велокурьер" пройдет с 27 по 29 марта в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, мероприятие нацелено на профилактику правонарушений среди курьеров, которые привозят гражданам различные товары или продукты. Сотрудники ГАИ попросят доставщиков быть внимательнее на дороге, а также уважительно относиться к пешеходам при передвижении по тротуарам.

Кроме того, курьерам напомнят о важности использования защитной экипировки со световозвращающими элементами, а также соблюдения требований дорожных знаков и сигналов светофора.

Ранее стало известно, что столичных курьеров в Москве хотят заменить роботами-доставщиками. Мобильные комплексы, которые в перспективе займутся данной деятельностью, были представлены полицейским.

Данный проект активно прорабатывается совместно с правительством города и крупными компаниями. При этом специалисты стремятся сделать роботов безопасными для всех участников дорожного движения. Известно, что максимальная скорость движения этой техники не превысит 3–5 километров в час.

В РФ нейросеть может начать выявлять нарушения ПДД велокурьерами

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
