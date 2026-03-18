Ozon проведет дополнительный инструктаж после инцидента с курьером сервиса Ozon fresh, который нарушил правила дорожного движения, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее телеграм-канал "112" сообщал, что курьер врезался в машину ДПС после нарушения правил дорожного движения на глазах у инспекторов, а затем попытался скрыться.

В компании подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами по данной ситуации. Они примут необходимые меры.

При этом в Ozon систематически проверяют у курьеров необходимые навыки, а перед выездом на маршрут проводятся как контроль технического состояния транспорта, так и предрейсовый медицинский осмотр, добавили представители компании.

"Самое главное для нас, чтобы каждый выезд курьеров был максимально безопасным для всех участников дорожного движения", – заключили в пресс-службе.

Ранее курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на тротуаре на западе Москвы. ДТП произошло на улице Мосфильмовской. Ребенка госпитализировали.

