Форма поиска по сайту

Новости

18 марта, 14:39

Общество

Ozon проведет дополнительный инструктаж после инцидента с курьером сервиса Ozon fresh

Фото: телеграм-канал "112"

Ozon проведет дополнительный инструктаж после инцидента с курьером сервиса Ozon fresh, который нарушил правила дорожного движения, рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее телеграм-канал "112" сообщал, что курьер врезался в машину ДПС после нарушения правил дорожного движения на глазах у инспекторов, а затем попытался скрыться.

Видео: телеграм-канал "112"


В компании подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами по данной ситуации. Они примут необходимые меры.

При этом в Ozon систематически проверяют у курьеров необходимые навыки, а перед выездом на маршрут проводятся как контроль технического состояния транспорта, так и предрейсовый медицинский осмотр, добавили представители компании.

"Самое главное для нас, чтобы каждый выезд курьеров был максимально безопасным для всех участников дорожного движения", – заключили в пресс-службе.

Ранее курьер на электровелосипеде сбил 12-летнюю девочку на тротуаре на западе Москвы. ДТП произошло на улице Мосфильмовской. Ребенка госпитализировали.

Читайте также


бизнесобщество

Главное

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

Что известно о предложении направлять не желающих рожать женщин к психологу?

Минздрав предложил ввести репродуктивную диспансеризацию

Если женщина не хочет детей, специалист поможет разобраться и вывести на другие психологические моменты

Читать
закрыть

Почему мужчины жалуются на жизнь на первом свидании?

Нагрузка из-за неопределенности в современном мире заставляет мужчин испытывать дискомфорт

Мужчины стали более чувствительными: они могут говорить о том, что их беспокоит, открыто

Читать
закрыть

Как выстроить удаленную работу в условиях ограничений интернета?

Следует оценить ресурсы: в частности, посмотреть остатки мобильного трафика

Если сбой затягивается, надо письменно уведомить работодателя

Читать
закрыть

Как открытие нового подтипа рака изменит лечение пациентов?

Открытие позволяет искать новые пути улучшения лечения

Специалисты смогут выделить подгруппу больных с неблагоприятным прогнозом

Читать
закрыть

Могут ли запретить "обвинительные" публикации в СМИ?

В Кремле пока нет позиции по этому вопросу

В Госдуме призывают перестать придумывать новые запреты для журналистов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика