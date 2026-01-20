Велокурьер пострадал в ДТП с участием трамвая в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Велокурьер пострадал в результате столкновения с трамваем № 12 на юго-востоке мегаполиса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Авария произошла возле остановки "ЦНИИТМАШ" на Шарикоподшипниковской улице примерно в 12:00 по московскому времени. Предварительно установлено, что курьер пересекал трамвайные пути, не удостоверившись в отсутствии приближающегося транспорта. В результате его госпитализировали.

ДТП повлекло задержку трамваев № 12 и 43. В связи с инцидентом были временно изменены маршруты.

Ранее трамвай № 30 сбил человека, переходившего пути в неположенном месте в Строгине. ДТП произошло в районе остановки "Таллинская улица, 6". Пострадавший был доставлен в медучреждение.

В связи с произошедшим столичный метрополитен призвал пешеходов проявлять осторожность вблизи трамвайных путей. Москвичам напомнили, что переходить их можно только в специально отведенных для этого местах и только после того, как будет ясно, что транспортное средство не приближается.