Ребенок попал под трамвай на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трамвай сбил 13-летнюю девочку в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

ДТП произошло в четверг, 2 октября, в районе дома № 45 на Волоколамском шоссе. Наезд на юного пешехода случился утром в районе остановки "Покровское-Глебово".

Департамент транспорта Москвы также сообщал о сбое в движении трамваев 6-го маршрута на Волоколамском шоссе. Вскоре движение восстановили.

Пострадавшая школьница была госпитализирована. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.

Утром 2 октября также произошло ДТП на дублере Варшавского шоссе. Авария случилась в районе дома № 95. К значительному затруднению движения транспорта она не привела.

