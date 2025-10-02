02 октября, 11:36Происшествия
Ребенок попал под трамвай на северо-западе Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Трамвай сбил 13-летнюю девочку в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
ДТП произошло в четверг, 2 октября, в районе дома № 45 на Волоколамском шоссе. Наезд на юного пешехода случился утром в районе остановки "Покровское-Глебово".
Департамент транспорта Москвы также сообщал о сбое в движении трамваев 6-го маршрута на Волоколамском шоссе. Вскоре движение восстановили.
Пострадавшая школьница была госпитализирована. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Утром 2 октября также произошло ДТП на дублере Варшавского шоссе. Авария случилась в районе дома № 95. К значительному затруднению движения транспорта она не привела.