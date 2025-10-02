На дублере Варшавского шоссе произошло ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На дублере Варшавского шоссе в районе дома 95 произошла авария, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В департаменте подчеркнули, что обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение транспорта в районе аварии не затруднено.

Ранее автомобиль загорелся на внешней стороне 107-го километра МКА. ДТП повлияло на автомобильный поток. В результате движение в районе случившегося оказалось затруднено на 1 километр.