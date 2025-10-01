Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01 октября, 19:24

Происшествия

Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 107-го км МКАД

Фото: 123RF/z1b

Возгорание автомобиля произошло на внешней стороне 107-го километра МКАД. Об этом сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

К месту происшествия были вызваны оперативные службы города, которые в настоящее время работают над установлением обстоятельств случившегося и выясняют количество возможных пострадавших.

ЧП повлияло на автомобильный поток, в связи с чем движение в районе оказалось затруднено на 1 километр. Транспортное ведомство рекомендует водителям искать альтернативные маршруты.

Ранее возгорание автомобиля произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе 1-го Сетуньского проезда. На месте ЧП также работали сотрудники оперативных служб.

До этого восемь машин воспламенились во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. В результате случившегося никто не пострадал.

"Газель" сгорела на улице Кирова в Подольске

происшествияДТПпожаргород

