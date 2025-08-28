Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Автомобиль загорелся на Ленинградском проспекте в районе дома № 36. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее восемь машин загорелись во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки в одной из машин. В столичном главке МВ уточнили, что первым загорелся автомобиль Ford.

