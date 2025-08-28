Участок Троицкой линии метро закроют до 31 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 августа, 16:33

Происшествия

Автомобиль загорелся на Ленинградском проспекте

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Автомобиль загорелся на Ленинградском проспекте в районе дома № 36. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. В связи с этим водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее восемь машин загорелись во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

Причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки в одной из машин. В столичном главке МВ уточнили, что первым загорелся автомобиль Ford.

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика