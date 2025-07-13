Автомобиль загорелся на внутренней стороне 32-го км МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 32-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе съезда № 32А, из-за чего движение в этом районе затруднено. Водителей попросили искать пути для объезда. Позднее движение восстановили.

По данным столичного МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке автомобиля. Прибывшие на место ЧП пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожар. О пострадавших не сообщалось.

"МЧС России напоминает: вовремя проходи техосмотр; в пути обращай внимание на любую неисправность автомобиля; в машине храни огнетушитель", – призвали в телеграм-канале министерства.

Ранее в селе Полурядинки подмосковной Коломны загорелся школьный автобус. Инцидент произошел в тот момент, когда транспорт стоял на обочине дороги. В результате никто не пострадал – пассажиров в салоне автобуса не было.

