Школьный микроавтобус загорелся в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Школьный микроавтобус загорелся в Коломне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Подмосковью.

Инцидент произошел 24 мая в 10:34 неподалеку от одного из жилых домов, который находится на Озерской улице в селе Полурядинки. По данным ведомства, микроавтобуса стоял на обочине дороги. При этом пассажиров в салоне транспортного средства не было, уточняет подмосковное МВД.

В результате случившего никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее автомобиль Hyundai Solaris взорвался, проезжая около подъезда жилого дома в Новосибирске. По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за утечки газа из газобалонного оборудования, находящегося в машине. Водитель остался жив и получил ожоги.

