Associated Press: WADA может запретить Трампу посещать ЧМ и ОИ из-за долга США

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассматривает возможность запретить американскому лидеру Дональду Трампу и другим официальным лицам США посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры из-за задолженности страны перед организацией. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Со слов источника, на заседании исполкома WADA во вторник, 17 марта, будет обсуждаться введение санкций против стран, чьи национальные антидопинговые агентства не выполняют свои финансовые обязательства перед организацией. В частности, Штаты принципиально не платят членские взносы с 2023 года.

Однако само агентство после публикации данной статьи заявило, что сведение журналистов вводит читателей в заблуждение, поскольку обсуждение санкций идет с 2020 года.

Более того, там подчеркнули, что данный проект не будет распространяться на предстоящие спортивные события, включая чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и зимние Игры 2034 года в Солт-Лейк-Сити.

WADA также уточнило, что окончательное решение о новых правилах примет совет учредителей на своем ближайшем заседании в ноябре.

Associated Press после полученного ответа, в свою очередь, дополнило, что обсуждение вышеуказанного законопроекта стартовало в 2024 году, но США удалось добиться его отклонения. Впоследствии представители страны утратили свои позиции в исполкоме WADA.

Журналисты также подчеркнули, что ранее антидопинговая организация заявляла о готовности быстро реализовать предложение о рестрикциях, если это потребуется, посредством циркуляра или внеочередного заседания.

США отказались от выплаты взноса WADA за 2024 год в размере 3,6 миллиона долларов из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов.

Данное решение было принято Управлением национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны (ONDCP), которое отметило, что антидопинговое агентство неспособно обеспечить соблюдение правил. При этом уточнялось, что отказ не повлияет на участие американских спортсменов в международных соревнованиях.