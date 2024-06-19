Конгресс США вызвал главу WADA на фоне обвинений в сокрытии допинга пловцов КНР

Фото: 123RF/bloodua

Конгресс США вызвал президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку на слушания "Изучение антидопинговых мер в преддверии Олимпийских игр 2024 года" на фоне обвинений ведомства в сокрытии допинга у китайских пловцов. Об этом сказано на сайте комитета по энергетике и торговле палаты представителей Штатов.

"WADA, руководящий орган, ответственный за обеспечение соблюдения справедливых стандартов, имеет сомнительную репутацию в выполнении этой миссии", – говорится в заявлении комитета Кэти Макморрис Роджерс и главы подкомитета по надзору и расследованиям Морган Гриффит.

По данным телеканала NBC, Банька отказался от приезда в конгресс.

Предполагается, что на слушания 25 июня прибудут чемпионы по плаванию Майкл Фелпс и Эллисон Шмитт, а также глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт. По информации комитета по энергетике и торговле, мероприятие поможет определить возможности для улучшения и гарантируют, что только лучшие атлеты заберут домой золотые медали.

Ранее в нескольких западных СМИ сообщалось о том, что 23 пловца из КНР якобы попались на допинге, однако были допущены до Олимпиады 2020 года в Токио. Следы препарата "Триметазидина" нашли на кухне отеля, где спортсмены останавливались на время состязаний.

