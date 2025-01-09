США отказались выплачивать взнос в WADA за 2024 год

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США отказались от выплаты взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2024 год. Об этом сообщается на сайте Антидопингового агентства США (USADA).

Решение приняло Управление национальной политики по контролю за оборотом наркотиков страны (ONDCP). Организация отказалась выплатить взнос в размере 3,6 миллиона долларов из-за ситуации с допинг-пробами китайских пловцов.

Как отмечается в заявлении, USADA полностью поддерживает это решение.

"К сожалению, нынешнее руководство WADA не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности Всемирного антидопингового агентства", – говорится в сообщении.

В USADA подчеркнули, что агентство не смогло обеспечить соблюдение правил по защите честности соревнований и прав спортсменов. При этом отказ выплатить взнос не повлияет на участие спортсменов в международных соревнованиях.

В апреле 2024 года в нескольких западных СМИ появилась информация о том, что 23 пловца из КНР якобы попались на допинге, однако были допущены до Олимпиады 2020 года в Токио. Следы препарата "Триметазидин" нашли в кухне отеля, где спортсмены останавливались на время состязаний.

Позже США организовали расследование о положительных допинг-пробах пловцов из Китая. На фоне этого WADA пригрозила USADA, что американское агентство могут признать нарушителем и лишить права на проведение будущих Олимпиад.

Как, в свою очередь, заявлял глава WADA Витольд Банька, если Вашингтон и USADA будут развивать конфликт, возникший на фоне допинг-проб китайских пловцов, они столкнутся с серьезными последствиями.