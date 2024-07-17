США могут лишить права на проведение Олимпиады в 2028 и 2034 годах

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может лишить Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований, в том числе Олимпийских игр в 2028 и 2034 годах, сообщает Reuters со ссылкой на президента WADA и члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда.

Поводом может послужить принятый в 2020 году "акт Родченкова", который США используют для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 китайских пловцов. Он распространяется на все соревнования, которые проводятся в соответствии с правилами организации, и позволяет Штатам преследовать любого человека в мире, если он вовлечен в допинговый сговор на соревнованиях с американским участием.

Паунд заявил, что WADA разочаровано новостью о федеральном расследовании в США по делу китайских пловцов. По его словам, этот закон не соответствует антидопинговому кодексу.

20 апреля СМИ писали, что пробы 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, дали положительный результат на триметазидин. WADA заявило, что не наказало спортсменов перед Олимпиадой в Токио, поскольку не смогло опровергнуть информацию о непреднамеренности попадания запрещенного вещества.

Глава USADA обвинил WADA и Китайское антидопинговое агентство в намерении скрыть положительные результаты допинг-тестов, а конгресс США потребовал от WADA документы по делу китайских пловцов.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе. Место проведения зимних Игр 2034 года должны утвердить в июле.

С 26 июля по 11 августа 2024 года пройдет Олимпиада в Париже. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спортсмены должны сами принимать решение о поездке на Олимпийские игры – 2024.