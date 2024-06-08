Баннер Олимпиады-2024 с Исинбаевой и флагом РФ заметили в Париже

Фото: x.com/@VladasLasitskas

В Париже, где будут проводиться Олимпийские игры 2024 года, вывесили плакат, на котором представлена легкоатлетка Елена Исинбаева с флагом России. Баннер увидел муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту, россиянки Марии Ласицкене, Владас Ласицкас.

На кадре, который Ласицкас опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), спортсменка изображена со спины после победы на Играх в Пекине в 2008 году.

По информации РИА Новости, плакат был создан компанией Iceberg в мае 2020 года.

Ранее глава консульского департамента МИД России Алексей Климов предупредил о высокой вероятности провокаций в отношении россиян на Олимпиаде. Власти Франции проводят недружественный к России курс, а французские СМИ "глубоко поражены агрессивной русофобией", считает он.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Ряд россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Также для спортсменов утвердили специальные флаг и гимн.

