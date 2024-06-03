Microsoft обвинила РФ в планах дискредитировать Олимпиаду в Париже

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Компания Microsoft подготовила доклад, в котором утверждается, что РФ намерена дискредитировать Олимпиаду в Париже с помощью фейковых видеороликов. Доклад опубликован на сайте корпорации.

В документе описывается документальный фильм "Падение Олимпийских игр". Microsoft утверждает, что, создавая такие видео, РФ стремится очернить репутацию Международного олимпийского комитета на мировой арене и "создать ожидание вспышки насилия во время Олимпиады".

В Miscrosoft отметили, что выявили фейковые новостные репортажи, предписываемые бельгийскому телеканалу Euronews и французской телекомпании France 24. Также обнаружили видеовыпуски новостей ЦРУ, предупреждающие об угрозах безопасности и рисках во время Олимпиады. В докладе не уточняется, почему компания занимается оценкой российского влияния на Игры в Париже.

Ранее глава консульского департамента МИД России Алексей Климов предупредил о высокой вероятности провокаций в отношении россиян на Олимпиаде. Власти Франции проводят недружественный к России курс, а французские СМИ "глубоко поражены агрессивной русофобией", считает он.

Игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Ряд россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Также для спортсменов утвердили специальные флаг и гимн.