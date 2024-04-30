Франция отклонила заявки волонтеров из РФ на аккредитацию на Олимпиаду

Фото: ТАСС/ЕРА/TERESA SUAREZ

Власти Франции отклонили заявки более чем 20 российских волонтеров на аккредитацию на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом ТАСС сообщила одна из претенденток, получившая письменный отказ от оргкомитета "Париж – 2024".

По информации агентства, женщина ранее была волонтером на пяти летних и зимних Играх. С ее слов, она связалась с более чем 20 россиянами, которые тоже подавали волонтерские заявки на Олимпиаду.

"Всем этим людям, обладающим большим опытом, также пришел отказ", – подчеркнула собеседница ТАСС.

Она подчеркнула, что Оргкомитет не указал причины, из-за которых французские власти отклонили ее заявку.

"Я очень расстроена тем, что получила отказ. С учетом того, что на Олимпиады в прошлые годы ездило очень немного волонтеров из России, я думаю, что такие же письма вчера получили все претенденты, имеющие российские паспорта", – добавила кандидат в волонтеры.

Ранее президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо заявил, что фехтовальщики из РФ не выступят на ОИ в Париже. По данным СМИ, официального письма, объясняющего это решение, не поступало.

Кроме того, в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.