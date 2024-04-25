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Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо сообщил, что российские фехтовальщики не выступят на Играх в Париже. Причина отсутствия неизвестна, а официального письма, объясняющего это, не поступало, передает AFP.

Скарсо уточнил, что на Играх не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления уже прошла.

С 26 по 28 апреля в Люксембурге пройдет отборочный турнир по фехтованию, где будут разыграны шесть путевок на Игры.

Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев.