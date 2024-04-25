25 апреля, 14:02Спорт
Российские фехтовальщики не выступят на Играх в Париже
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Президент Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо сообщил, что российские фехтовальщики не выступят на Играх в Париже. Причина отсутствия неизвестна, а официального письма, объясняющего это, не поступало, передает AFP.
Скарсо уточнил, что на Играх не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления уже прошла.
С 26 по 28 апреля в Люксембурге пройдет отборочный турнир по фехтованию, где будут разыграны шесть путевок на Игры.
Ранее в Международном олимпийском комитете заявили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев.
МОК заявил о позитивном отклике на допуск россиян в нейтральном статусе