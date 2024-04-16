В Греции зажжен олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже

Фото: ТАСС/AP/Thanassis Stavrakis

Олимпийский огонь для летних Игр-2024 в Париже зажгли в Греции. Огонь зажгла греческая актриса Мэри Мина, которая на церемонии исполнила роль верховной жрицы.

Сильная облачность помешала использовать параболическое зеркало на алтаре храма Геры, поэтому факел зажгли от огня, который получили от солнечных лучей во время генеральной репетиции, прошедшей 15 апреля.

На мероприятии присутствовали президент Греции Катерина Сакелларопула, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Ранее МОК допустил российских и белорусских атлетов до Игр в Париже. Однако для этого им нужно будет соблюдать строгие условия. Спортсменам из РФ и Белоруссии придется выступать в нейтральном статусе и согласиться с новой Олимпийской хартией.

Также они не смогут принять участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр, а в случае победы их награда не пойдет в общий зачет. Также их награждение будет проходить под музыку без слов.