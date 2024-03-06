Российские паралимпийцы выступят на играх в Париже вне медального зачета

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Международный паралимпийский комитет разрешил спортсменам из России и Белоруссии, которые имеют нейтральный статус, выступать на соревнованиях в Паралимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

В заявлении МПК указывается, что нейтральные спортсмены не будут фигурировать в таблице медалей, а также участвовать в церемонии открытия и закрытия Игр. Кроме того, в правилах уточнили, что атлеты должны будут присутствовать на турнире в нейтральной форме под флагом Паралимпийского комитета.

Предварительный состав российской делегации на Паралимпиаду в Париже составляет 225 человек, включая 125 спортсменов.

"Их количество может поменяться как в большую, так и в меньшую сторону в соответствии с ситуацией по допуску российских спортсменов на международные соревнования и порядком распределения организационным комитетом Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже прямых приглашений", – сказано в сообщении.

В свою очередь, в Паралимпийском комитете России отреагировали на допуск российских атлетов в нейтральном статусе к Играм в Париже. По заявлению пресс-службы организации, подобное решение является дискриминационным и несправедливым.

"Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит лишать их права на национальную идентичность", – уточнила пресс-служба.

В комитете отметили, что спортсмены-паралимпийцы продолжают готовиться к Паралимпиаде-2024, чтобы продемонстрировать там лучший результат.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Ранее комитет по плаванию Международного паралимпийского комитета (МПК) назначил паралимпийцам РФ 42 квоты на участие в состязаниях по плаванию на летних Паралимпийских играх этого года во Франции.

До этого в декабре МОК разрешил восьми спортсменам из РФ участвовать в Играх в Париже. Однако подчеркивалось, что они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии. При этом уже в январе было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов.

