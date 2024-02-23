МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции Олимпийского комитета России

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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что доволен решение CAS отклонить апелляцию на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР).

"МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России", – передает ТАСС сообщение Комитета.

Ранее Спортивный арбитражный суд объявил, что отклоняет апелляцию на решение МОК о временном отстранении ОКР. Также инстанция постановила, что Международный олимпийский комитет своим решением не нарушал принципы законности и равенства.

Однако у Олимпийского комитета России остается право направить апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии.

МОК отстранил ОКР осенью прошлого года. Уточнялось, что российское объединение больше не сможет вести свою деятельность в качестве национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.



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