МОК допустил российских спортсменов до Олимпийских игр в 2024 году

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Международный олимпийский комитет допустил российских спортсменов до Игр в Париже в 2024 году на строгих условиях. Соответствующая информация появилась на официальном сайте МОК.

"Отдельные нейтральные спортсмены, прошедшие квалификацию в рамках существующих квалификационных систем Международных федераций на игровом поле, будут объявлены имеющими право участвовать в ОИ 2024 года в Париже", – отмечается в заявлении.

Таким образом, атлеты из РФ и Белоруссии смогут принять участие в состязаниях в нейтральном статусе. Кроме того, они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

На сегодняшний день в Олимпиаде-2024 разрешили участвовать восьми российским спортсменам и трем белорусским атлетам.

Также из сообщения МОК следует, что России и Белоруссии будет отказано в допуске спортсменов в командных видах. Символика стран демонстрироваться не будет.

Ранее Владимир Путин заявил, что запрет на допуск российских спортсменов к соревнованиям на международном уровне является этнической дискриминацией. Президент РФ отметил, что состязания стали инструментом политического давления.

В свою очередь, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков призвал МОК отменить санкции в отношении российских спортсменов. Он заявил, что РФ ждет от организации принятия верного решения – исправить ошибку, совершенную в феврале прошлого года.



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