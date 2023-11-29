В Париже введут QR-пропуски на время летних Олимпийских игр

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Власти Парижа введут QR-пропуски для перемещения по городу и олимпийским объектам в столичном регионе на время летних Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес газете Le Parisien.

"Не раньше марта и не позднее апреля будет запущена специальная онлайн-платформа. После регистрации человек будет получать QR-код, который нужно будет предъявлять при проверке", – заявил Нуньес.

Как сообщил префект, пропуск будет нужен, например, для проезда на автомобилях и на парковки. Еще он потребуется местным жителям, чтобы доехать до своего дома, а предпринимателям – для доставки продукции.

На время Олимпийских игр в Париже будет создано четыре зоны безопасности. Как уточнил Нуньес, первая зона будет создана вблизи от олимпийских объектов. Туда смогут попасть аккредитованные лица: атлеты, персонал, организаторы, а также зрители с билетами.

Во втором периметре будет зона безопасности. Чтобы попасть в нее, придется пройти обязательный досмотр, отметил глава парижской полиции.

Третья зона будет недоступна для проезда автомобилей, за исключением специальных разрешений. Как уточняет Нуньес, перечень лиц, которые смогут въезжать в эту зону, будет обсуждаться.

В "красном" периметре, продолжил префект парижской полиции, будут находиться около 700 коммерческих организаций. Однако нужно будет предоставить пропуск, чтобы, например, зайти в ресторан. Для этого также нужно будет зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе, подчеркнул Нуньес.

В четвертой зоне запретят транзитное движение транспорта. Туда смогут проехать только те, кто там живет или работает.

Особые правила безопасности будут действовать в период церемонии открытия ОИ, часть которой пройдет на Сене.

Как сообщил Нуньес, тем, кто захочет посмотреть церемонию открытия из окон, тоже потребуется зарегистрироваться на онлайн-платформе.

"Человек, проживающий в этом доме, будет обязан также предоставить данные о гостях, которых он захочет позвать к себе", – подчеркнул префект.

Он добавил, что аналогичные правила будут действовать для тех, кто проживает на лодках, пришвартованных вдоль реки и захочет позвать гостей для просмотра открытия.

"Окончательное решение будет принято весной", – заключил Нуньес.

По словам главы парижской полиции, для обеспечения безопасности на церемонии открытия будут задействованы 40 тысяч сотрудников правоохранительных органов. А в течение каждого дня соревнований будут дежурить 30 тысяч человек. Власти намерены прилечь спецподразделения полиции, жандармерии, а также кинологов и водолазов.

Ранее сообщалось, что оргкомитет летних Олимпийских игр рассматривает возможность установки олимпийского огня на Эйфелевой башне. Летние ОИ будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

На Олимпиаде-2024 в Париже могут выступить 108 российских спортсменов