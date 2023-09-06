WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады-2024

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предупредило французские антидопинговые органы о возможности начала разбирательства, по результатам которого спортсменов из этой страны могут отстранить от международных соревнований. Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что агентство обвиняет антидопинговые органы Франции в недостаточной жесткости. Проверку инициируют, если продолжится тенденция выносить решения, несовместимые с кодексом и судебной практикой Спортивного арбитражного суда (CAS).

В сообщении уточнили, что с 2018 года французские антидопинговые органы разделены. Французское антидопинговое агентство (AFLD) отвечает за обеспечение контроля и проведение расследований и предотвращение употребления допинга. Оно может рекомендовать применение ограничений к спортсменам, но решение выносит Комиссия по санкциям, независимый от AFLD орган.

В AFLD заверили, что письмо WADA не является давлением, оно напоминает о правилах. При этом в Комиссии по санкциям письмо WADA назвали "настоящим шантажом".

"Мировое агентство угрожает инициировать процедуру, которая может привести к запрету французским спортсменам участвовать в некоторых международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и к запрету Франции проводить такие соревнования", – заявили в Комиссии по санкциям.

Ранее CAS отменил оправдательный приговор дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу о нарушении антидопинговых правил тяжелоатлеткой Татьяной Кашириной. Ее признали виновной в нарушении правил и дисквалифицирована на восемь лет.

До этого девять российских борцов дисквалифицировали на 2 года за употребление запрещенных веществ на основании анализов из Московской лаборатории (LIMS). Доказательства об употреблении допинга были предоставлены в 2021–2022 годах, российские спортсмены полностью признали вину.

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