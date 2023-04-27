Девять российских борцов дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

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Девять российских борцов дисквалифицировали на 2 года за употребление запрещенных веществ на основании анализов из Московской лаборатории (LIMS). Об этом сообщает Международное агентство по тестированию (ITA).

"Спортсмены не смогут участвовать в любых соревнованиях или других мероприятиях на международном или национальном уровне, организованных любой стороной, подписавшей Всемирный антидопинговый кодекс", – указано в сообщении организации.

Доказательства об употреблении допинга были предоставлены в 2021–2022 годах, российские спортсмены полностью признали вину. В связи с этим ITA назначила наказание "задним числом": срок дисквалификации Дарьи Лексиной и Елены Востриковой истек 1 марта 2023 года. Маргарита Фаткулина, Елена Гетта, Анжела Катаева, Елена Куликова, Алевтина Лисицына и Анастасия Щавлинская дисквалифицированы до 18 ноября 2023 года, Алексей Щеков – до 1 марта 2024 года.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что российские спортсмены должны проверяться на допинг в индивидуальном порядке. Он также сказал, что страны, которые выступают против участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде, не уважают олимпийское движение.

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