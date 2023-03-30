Выступающие против атлетов из РФ не хотят уважать большинство в олимпийском движении – Бах

Страны, выступающие против участия атлетов из России и Белоруссии на международных турнирах не хотят уважать большинство в олимпийском движении, заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. По его словам, правительства не должны решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях.

Ранее исполком МОК рекомендовал допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Но только тех, кто не поддерживает СВО и не связан с вооруженными силами. Еще Бах считает, что спортсмены РФ должны проверяться на допинг в индивидуальном порядке.

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