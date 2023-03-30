Правительства не должны решать, гражданам каких стран участвовать в турнирах – Бах

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Правительства не должны решать, граждане каких стран могут принимать участие в международных соревнованиях, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, слова которого передает РИА Новости.

Он рассказал, что исполком МОК обсудил реакции на рекомендации, выпущенные во вторник, 28 марта. Он выразил сожаление, что все государства, критикующие рекомендации, не учитывают двойные стандарты.

По его словам, если правительства начнут решать, граждане каких стран могут принимать участие в соревнованиях, это будет концом мирового спорта. Он также сожалеет из-за политизации спорта и настроя правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров в своих и даже других странах.

Бах также рассказал, что 206 Национальных олимпийских комитетов (НОК) со всех пяти континентов приветствовали рекомендации МОК. Более того, Олимпийские комитеты ряда азиатских и африканских стран заявили, что готовы позволить российским спортсменам выступать под своим флагом.

"В России нас назвали агентами США. Украинские представители считают, что мы встали на сторону русских. Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но, с другой стороны, это может означать, что мы нашли некую середину, на которой можем строить основу понимания в мировом спорте", – заявил Бах.

Ранее президент МОК заявил, что россияне и белорусы не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации РФ на Украине и не имеют отношения к российской армии. Граждане из РФ и Белоруссии могут соревноваться только как нейтральные атлеты, подчеркнул он.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение МОК ограничений в отношении российских спортсменов можно расценивать как проявление национализма и ксенофобии.

Она призвала все государства к противостоянию, так как, по ее мнению, подобная ситуация может коснуться не только спортсменов из России, но и других групп людей. Захарова подчеркнула, что в этом случае речь не идет о наградах и медалях, а об экспериментах над человеческой сутью.



МОК рекомендовал допускать спортсменов из РФ к соревнованиям в нейтральном статусе

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