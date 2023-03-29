Захарова назвала ксенофобским решение МОК по российским спортсменам

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Введение Международным олимпийским комитетом (МОК) ограничений в отношении российских спортсменов можно расценивать как проявление национализма и эксперимент над человечностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни", – сказала Захарова в интервью радио Sputnik.

Представитель МИД призвала все государства к противостоянию, так как подобная ситуация может коснуться не только спортсменов из России, но и других групп людей. Захарова подчеркнула, что в этом случае речь не идет о наградах и медалях, а об экспериментах над человеческой сутью.

Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что спортсмены из России и Белоруссии не должны принимать участие в международных соревнованиях по командным видам спорта. При этом в первый день консультаций по данному вопросу в Лозанне многие присутствующие выступили за допуск спортсменов к соревнованиям.

Он добавил, что российские и белорусские спортсмены могут соревноваться только в нейтральном статусе. Бах напомнил о действии запрета на демонстрацию флагов и гимнов РФ и Белоруссии в рамках спортивных состязаний. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации РФ на Украине.



МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить к соревнованиям россиян

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