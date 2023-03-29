ОКР назвал неприемлемыми условия МОК для возвращения на международные турниры

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Олимпийский комитет России назвал абсолютно неприемлемыми условия допуска российских спортсменов к соревнованиям, которые озвучил МОК, сообщает телеканал "360".

В ОКР подчеркнули, что решения исполкома международной организации являются признанием собственной ошибки, совершенной при принятии рекомендаций 28 февраля 2022 года о недопуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

В частности, комитет раскритиковал критерии о недопуске спортсменов, которые числятся в военных и силовых структурах. Требование посчитали попыткой внести раскол в сообщество российских спортсменов, разделив их на "допустимых" и "остальных", а также нанести урон спортивной отрасли страны в целом.

Также в ОКР назвали фарсом решения МОК и пообещали работать дальше с коллегами из Лозанны.

Накануне исполком МОК отменил рекомендацию по тотальному запрету на выступление российских и белорусских спортсменов на крупных стартах, который просуществовал более года. При этом МОК предложил допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе, без флагов и гимнов и при условии, что спортсмены не представляют силовые структуры или вооруженные силы. Также участники соревнований не могут поддерживать "боевые действия".

Эти рекомендации касаются индивидуальных дисциплин и не затрагивают Олимпиаду в Париже в 2024 году. По ней решение пообещали принять позже.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах до этого попросил вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Он поделился, что рассмотрит вопрос об их допуске к международным турнирам.

Вместе с этим Бах заявил, что россияне и белорусы не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта. Президент МОК рассказал, что в первый день консультаций по этому вопросу в Лозанне большинство присутствующих выступили за то, чтобы спортсмены могли участвовать в состязаниях.

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