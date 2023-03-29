Глава Минспорта назвал неправомерными рекомендации МОК по допуску спортсменов из РФ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов до международных соревнований являются неправомерными. Таким мнением поделился министр спорта России Олег Матыцин.

"Рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия", – приводит его слова телеграм-канал Минспорта РФ.

Матыцин заявил, что международные федерации должны следовать принципу "спорт вне политики", а также не разрушать, по его мнению, и без того хрупкий международный спорт. Министр подчеркнул, что спортсмены проводят свою жизнь в тренировках, чтобы состязаться по честным правилам.

В январе этого года в МОК рассказали, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Так, допускаются те, кто не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая СВО на Украине, а также полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс.

Накануне президент Международного олимпийского комитета Томас Бах попросил вернуть российских и белорусских спортсменов на соревнования в нейтральном статусе. Он поделился, что рассмотрит вопрос об их допуске к международным турнирам.

Вместе с этим Бах заявил, что россияне и белорусы не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта. Президент МОК рассказал, что в первый день консультаций по этому вопросу в Лозанне большинство присутствующих выступили за то, чтобы спортсмены могли участвовать в состязаниях.

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