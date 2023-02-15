"Аэрофлот" может продлить интервалы техобслуживания самолетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" направила в Росавиацию и Ространснадзор запрос с целью проработать процедуру продления интервалов техобслуживания самолетов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.

Там рассказали, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Кроме того, она существует во многих лучших авиационных администрациях уже несколько десятилетий. По данным пресс-службы, подобная практика продемонстрировала хорошие результаты.

Ранее член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев поддержал инициативу создать черный список авиадебоширов. По его словам, сегодня по ужесточению мер по противодействию неправомерному поведению имеется общественный запрос.

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