19:11Транспорт
"Аэрофлот" может продлить интервалы техобслуживания самолетов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авиакомпания "Аэрофлот" направила в Росавиацию и Ространснадзор запрос с целью проработать процедуру продления интервалов техобслуживания самолетов. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ространснадзора.
Там рассказали, что такая практика предусмотрена в рекомендациях Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Кроме того, она существует во многих лучших авиационных администрациях уже несколько десятилетий. По данным пресс-службы, подобная практика продемонстрировала хорошие результаты.
Ранее член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев поддержал инициативу создать черный список авиадебоширов. По его словам, сегодня по ужесточению мер по противодействию неправомерному поведению имеется общественный запрос.
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