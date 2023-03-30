Решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 будет принято за год до старта – глава МОК

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Решение по поводу участия российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в 2024 году будет принято не раньше чем за год до старта. Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать до соревнований тех, кто поддерживает специальную военную операцию, и тех, кто связан или работает с органами безопасности и Вооруженными силами РФ.

Было принято еще одно решение, которое предлагает не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии до командных турниров.

"Мы будем мониторить внедрение наших рекомендаций. Понимаем, что это комплексный вопрос. Очень рады, что Ассоциация летних олимпийских международных федераций (ASOIF) подтвердила, что они готовы помогать международным спортивным федерациям работать по этому вопросу в гармоничном режиме", – передает слова Баха РИА Новости.

Из рекомендаций МОК следует, что у всех спортсменов будут проверяться социальные сети, учитываться их публичные высказывания и участия на митингах, прежде чем они будут допущены до соревнований.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации настольного тенниса заявлял, что российских и белорусских спортсменов могут допустить к соревнованиям в статусе нейтральных атлетов. Таким образом в федерации поддержали решение МОК.

28 марта Бах порекомендовал международным федерациям допускать к состязаниям спортсменов в нейтральном статусе, а также тех, кто не поддерживает СВО. Он напомнил о действующем запрете на демонстрацию флагов и гимнов РФ и Белоруссии в рамках спортивных состязаний.



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