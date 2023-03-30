Долги жителей РФ по ипотеке впервые превысили 14 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Долги по ипотечному кредитованию на территории России впервые перешагнули порог в 14 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно аналитике Центробанка, в феврале долг по кредитованию увеличился на 1,558%, до 14,13 триллиона рублей. Вместе с этим число предоставленной ипотеки в феврале выросло в 1,5 раза – до 114,6 тысячи ссуд на сумму в 422,39 миллиарда рублей.

Кроме того, эксперты выяснили задолженность жителей РФ по жилищным кредитам. Так, она увеличилась до 57,259 с 56,392 миллиарда рублей в январе.

Между тем директор департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов рассказал, что с 2020 года цены на недвижимость в РФ выросли сильнее доходов населения с учетом льготной ипотечной программы на новостройки.

Эксперт задался вопросом, сколько россиянину для приобретения жилья следует скопить среднегодовых зарплат, если не пить и не есть.

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