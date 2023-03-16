Путин согласился проработать идею о социальной ипотеке для преподавателей в колледжах

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Владимир Путин поддержал предложение о социальной ипотеке для преподавателей в колледжах. Такая идея была озвучена в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Президент согласился, что этим вопросом необходимо заняться.

Речь идет о преподавателях, которые занимаются подготовкой специалистов среднего звена.

"(В этой сфере. – Прим. ред.) работают где-то около 500 тысяч человек. И средний уровень заработной платы там, так скажем, не самый высокий: где-то 47 с небольшим тысяч в среднем", – приводит ТАСС его слова.

Путин отметил, что социальная ипотека была бы важна для преподавателей. Однако данную инициативу необходимо детально проработать, резюмировал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России расширят условия предоставления ипотеки по льготным программам.

Согласно обновленным правилам, родители с детьми-инвалидами смогут получить одобрение по семейному ипотечному кредиту на покупку вторичного жилья, если в регионе не осуществляется возведение многоквартирных домов. Кроме того, за счет средств семейной, дальневосточной и IT-ипотеки можно будет приобретать готовое жилье у закрытых паевых инвестиционных фондов.



Путин заявил, что ипотека под 2% поможет развитию новых регионов РФ

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