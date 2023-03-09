Правительство расширит условия предоставления ипотеки по льготным программам

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В России расширят условия предоставления ипотеки по льготным программам. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство совершенствует правила предоставления таких льготных займов, чтобы больше наших людей решили квартирный вопрос", – приводят его слова в телеграм-канале правительства РФ.

Согласно обновленным правилам, родители с детьми-инвалидами смогут получить одобрение по семейному ипотечному кредиту на покупку вторичного жилья, если в регионе не осуществляется возведение многоквартирных домов. Кроме того, за счет средств семейной, дальневосточной и IT-ипотеки можно будет приобретать готовое жилье у закрытых паевых инвестиционных фондов.

Мобилизованные граждане и участники спецоперации, имеющие обязательства по программе "Льготной ипотеки" и взявшие займ на строительство или покупку частного дома, смогут получить отсрочку по регистрации прав на объект. Для военнослужащих также сохранят процентную ставку по дальневосточной ипотеке и позволят прописаться по адресу купленного или построенного жилья позже обычного.

До этого стало известно, что с 1 мая 2023 года Центробанк ужесточит требования к ипотечным кредитам для недопущения образования "ценового пузыря". Регулятор установит надбавки по кредитам, обеспеченным правами требований по договорам долевого участия в строительстве и жилой недвижимости.



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