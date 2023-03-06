В России резко вырос спрос на загородную недвижимость

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В России зафиксировано увеличение спроса на загородную недвижимость за год. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на участников рынка.

Так, в компании "Дачный сезон" отмечают почти в 1,5 раза возросший спрос на дома в Подмосковье. Такую тенденцию там объясняют пандемией коронавируса, а также значительным подорожанием городских квартир. Кроме того, дачи нередко выбирают в качестве инвестиции, чтобы защититься от обесценивания рубля.

Между тем в компаниях "Миэль" и "Инком-Недвижимость" отмечают, что спрос на загородные дома в 2022 году почти не изменился по сравнению с 2021 годом, когда этот показатель был почти ажиотажным. На ситуацию оказали влияние несколько факторов: нестабильная геополитическая ситуация, рост вовлеченности банков в развитие ипотечных программ под ИЖС, а также недостаток ликвидных объектов.

Как заметили в агентстве недвижимости "Этажи", по состоянию на февраль текущего года в среднем по РФ спрос на загородную недвижимость все же вырос, сегодня он на 40% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В основном россияне предпочитают приобретать земельные участки под дачи или индивидуальное жилищное строительство.

В "Этажах" это связывают с сезонным снижением стоимости стройматериалов, упрощением ипотечных программ и снижением ипотечных ставок, а также подорожанием земельных активов, расположенных в черте города. Ориентируясь на цены, покупатели стали чаще интересоваться дачами, которые расположены дальше от городов.

В то же время специалисты "Авито Недвижимости" утверждают обратное: спрос на дачи в РФ упал на 1,5%, а средняя стоимость выросла почти на 30%. Так, в феврале этого года стоимость квадратного метра загородной недвижимости в стране в среднем составляла 19 444 рубля.

Что касается аренды дачных участков, то спрос в этой сфере падает по всей стране, за исключением Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Дело в том, что на фоне высокого спроса собственникам проще продать недвижимость, чем играть в долгую.

Ранее стало известно, что за последние пять лет площадь квартир в столичных новостройках эконом- и комфорт-класса сократилась на 23% – с 56,4 до 43,3 квадратного метра. При этом средняя площадь элитного жилья в Москве увеличилась почти на 30%.



Рынок недвижимости в Москве сократился более чем на 30%

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