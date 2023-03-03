Площадь квартир в новостройках Москвы сократилась на 23% за последние пять лет

Фото: Москва 24

За последние пять лет площадь квартир в новостройках столицы эконом- и комфорт-класса сократилась на 23% – с 56,4 до 43,3 квадратных метров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков компании "Метриум".

При этом средняя площадь элитных квартир в столичных новостройках за пять лет, наоборот, увеличилась на 29%. Однако в премиальных проектах, по словам экспертов, площадь лотов также уменьшается. Специалисты связывают это с изменением структуры предложения новостроек премиум-класса.

"В последние годы многие девелоперы начали позиционировать проекты, фактически относящиеся к бизнес-классу, как премиальные. При этом планировки и размеры помещений в них не всегда соответствуют требованиям премиума", – отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

К примеру, в них могут отсутствовать просторные гардеробные или кухни-гостиные с большой обеденной зоной.

Вместе с тем эксперты добавили, что площадь квартир в новостройках "Новой Москвы" почти не изменилась.

Ранее сообщалось, что современное жилье появится на участке бывшей промзоны "Серп и Молот" в Лефортове в рамках реализации программы реновации. Предполагается, что в рамках комплексного развития территории будет возведено свыше 74 тысяч квадратных метров жилья.

До этого стало известно, что с начала этого года в Москве по программе реновации в эксплуатацию ввели 12 жилых домов. По словам главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, в 2023 году в столице планируется построить около 1,3 миллиона квадратных метров жилой площади, а это порядка 80 домов.

"Жизнь в большом городе": квартирный вопрос

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