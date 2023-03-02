Жилье по программе реновации построят в Лефортове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисова

Современное жилье появится на участке бывшей промзоны "Серп и Молот" в Лефортове в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Предполагается, что в рамках комплексного развития территории будет возведено свыше 74 тысяч квадратных метров современного комфортного жилья по программе реновации. Это позволит обеспечить новыми квартирами ориентировочно 2,5 тысячи жителей района", – отметил он.

Сейчас это нежилая территория площадью 4,54 гектара, которая нуждается в комплексном развитии.

Кроме того, по словам Левкина, в Лефортове под заселение передана одна новостройка, переезд в которую в настоящий момент завершают 105 семей. Другой новый дом только готовится принять жильцов, он уже введен в эксплуатацию. Одно здание сейчас находится на этапе строительства. Для еще пяти объектов подготовлена строительная документация.

На участке бывшей промзоны "Серп и Молот" планируют возвести свыше 40 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки. Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что здесь также построят:

гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров;

детский сад для 100 воспитанников;

школу для 200 учеников;

взрослую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в смену;

детскую поликлинику площадью более 14 тысяч квадратных метров.

В Лефортове планируют расселить 40 домов, где проживают 6,4 тысячи москвичей.

Ранее Сергей Собянин заявил, что реализация программы реновации жилищного фонда проходит в ускоренном темпе в 14 столичных районах.

По словам мэра, в прошлом году 37 тысяч москвичей начали переселение в 69 новостроек. Градоначальник отметил, что благодаря подобному результату реализация программы ускорилась. Всего в программу реновации включено 5 175 домов, в которых проживает почти миллион человек.



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