Бочкарев: 28 старых домов расселили в Москве по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе расселения жителей по программе реновации в столице.

По словам вице-мэра, всего были освобождены 28 старых строений.

"Больше всего домов – шесть – расселены в Юго-Западном административном округе. Пять – в Восточном и Северном. В ЮВАО расселилось четыре дома", – уточнил Бочкарев.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что с начала 2023 года в столице расселили 44 дома в 30 районах во всех округах города, за исключением ЗелАО. Старые постройки планируется снести, чтобы на их месте возвести новое жилье.

Как отметил декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко, комплексное развитие новых микрорайонов Москвы, а именно появление общественно-деловых и культурных пространств наравне с жильем, положительно повлияет и на стоимость недвижимости, и на привлечение бизнеса.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что с начала 2023 года в столице по программе реновации ввели 12 жилых домов. Всего за год планируется возвести примерно 1,3 миллиона квадратных метров жилья, то есть порядка 80 домов.

Двадцать два района Москвы досрочно завершили первый этап программы реновации

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