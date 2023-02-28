Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 3,5 тысячи очередников улучшили свои жилищные условия благодаря программе реновации, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что порядка 30 тысяч человек, состоящих на жилищном учете, проживают в домах, которые вошли в программу реновации.

"За время ее действия жилищные условия улучшили более 3,5 тысячи очередников, которые получили новые квартиры, свыше 1,2 тысячи из них – в 2022 году", – рассказал Гаман.

Он отметил, что очередники по программе реновации могут получить квартиры без очереди независимо от года постановки на учет. Эта система ускоряет процесс улучшения жилищных условий граждан.

Уточняется, что перед переселением очередников уведомляют о необходимости пройти перерегистрацию учетного дела для подтверждения права на улучшение жилищных условий. Далее граждане уже получают предложения квартир. Инструкцию о перерегистрации и ответы на часто задаваемые вопросы желающие могут узнать на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что в районе Некрасовка в ЮВАО сдали в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором получат квартиры москвичи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также выпускники центров содействия семейному воспитанию.

На первом этаже здания разместятся коммерческие объекты. Также около дома есть плоскостная парковка на 45 машино-мест. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Там есть площадки для детей и занятий спортом, скамейки и малые архитектурные формы.



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