Многоквартирный дом для обеспечения жильем очередников и сирот ввели в ЮВАО

17:07
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В районе Некрасовка в ЮВАО сдали в эксплуатацию многоквартирный дом, в котором получат квартиры москвичи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также выпускники центров содействия семейному воспитанию. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"Мосгосстройнадзор выдал всю необходимую разрешительную документацию на ввод в эксплуатацию трехсекционного жилого дома на 168 квартир. Объект сдается с полной внутренней отделкой, чтобы будущие жители, среди которых очередники и выросшие дети-сироты, сразу могли въехать в свои квартиры", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Войстратенко.
Уточняется, что на первом этаже здания разместятся коммерческие объекты. Также около дома есть плоскостная парковка на 45 машино-мест. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Там есть площадки для детей и занятий спортом, скамейки и малые архитектурные формы.
В пресс-службе отметили, что по поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительно-монтажных работ на жилых объектах.
"Инспекторы провели 19 выездных проверок жилого дома, из которых 13 состоялось в рамках утвержденной программы надзорных мероприятий", – добавил Войстратенко.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в столице с начала года в эксплуатацию ввели более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости, в том числе более 2 миллионов квадратных метров жилья.
По словам Бочкарева, на 45% выполнен годовой план по вводу в эксплуатацию жилой недвижимости. Он отметил, что также в городе появились 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что обеспечивает дополнительные рабочие места.
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