Жилой комплекс площадью более 40 тыс "квадратов" построят на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Жилой комплекс суммарной площадью 40,6 тысячи квадратных метров возведут на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

Уточняется, что для этого градостроительно-земельная комиссия внесла изменения в правила землепользования в отношении участка, расположенного по адресу Дмитровское шоссе, владение 83А. В настоящее время там расположена нежилая застройка.

Помимо жилых домов на участке появится парковка для личного транспорта, а также коммерческие помещения, в том числе отделения банков. Сейчас рядом с местом будущего объекта идет строительство нескольких ЖК.

Ранее стало известно, что дольщики корпуса № 24 жилого комплекса "Царицыно", который достраивался за счет средств города, начали получать ключи от квартир. До этого корпус был передан застройщиком управляющей компании на обслуживание и эксплуатацию, благодаря чему удалось перейти к передаче гражданам жилья.

