Строительство 20 домов по программе реновации началось в Москве в 2022 году

07:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В рамках реализации программы реновации жилищного фонда в Москве в 2022 году началось возведение 20 новостроек, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Мы продолжаем наращивать объемы строительства жилья по программе реновации. Так, в этом году уже введены в эксплуатацию 11 домов площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Начато возведение 20 новостроек", – приводятся его слова на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время в стадии переезда находятся 12,8 тысячи москвичей. Всего с начала реализации программы реновации в 2017 году в столице построены 187 домов общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров, из которых 168 переданы под заселение.
"Ведется строительство 166 объектов, еще 221 проектируется. Начато расселение 76,7 тысячи человек, 52,4 из них уже отпраздновали новоселье. Снесены 93 жилых дома", – пояснил Бочкарев.
Ранее сообщалось, что три первых жилых корпуса по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Капотни в 2022 году. Здания будут переменной этажности. Светлые фасады облицуют керамогранитом и клинкерной плиткой в бежевом, светло-кирпичном и жемчужно-сером цветах. Под домом будет расположена подземная автостоянка.
Жители 460 домов приступили к переезду с начала программы реновации в Москве
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