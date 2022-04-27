Шесть домов по программе реновации появятся в Дмитровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Дмитровском районе на севере столицы строят и проектируют шесть многоквартирных домов по программе реновации, сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В стадии строительства находятся три здания, проектирования – еще три новостройки. Жилая площадь строящихся домов в Дмитровском районе составляет 22,7 тысячи квадратных метров", – уточнил он.

Отмечается, что новые квартиры будут иметь улучшенную отделку по стандартам программы реновации. На первых этажах разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые и коммерческие объекты.

"Всего же с начала реализации программы реновации в районе Дмитровском ввели в эксплуатацию три дома жилой площадью 48,5 тысячи квадратных метров", – добавил Загрутдинов.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин рассказывал, что во втором квартале текущего года более 10 тысяч москвичей переедут в новостройки по программе реновации. Под заселение будут переданы больше 20 домов в восьми административных округах столицы. На сегодняшний день жители 457 домов переезжают в 167 новостроек.