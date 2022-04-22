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11:29

11 жилых домов по программе реновации ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

городреновация

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице с начала текущего года в эксплуатацию ввели 11 домов, построенных по программе реновации. Новостройки расположены в ЮАО, ТиНАО, СЗАО, ЗАО, ЮВАО и САО, рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"В шести административных округах введены в эксплуатацию 11 современных жилых домов площадью почти 120 тысяч квадратных метров. В скором времени к переезду смогут приступить более четырех тысяч человек", – отметил он.

Всего с начала реализации программы реновации под заселение передали 167 домов. В них переезжают либо уже переехали более 76 тысяч москвичей. Только в этом году к расселению приступили свыше 6,5 тысячи горожан, уточнили в пресс-службе департамента градостроительной политики.

Ранее Сергей Левкин рассказывал, что во втором квартале текущего года более 10 тысяч москвичей переедут в новостройки по программе реновации. Под заселение будут переданы больше 20 домов в восьми административных округах столицы. На сегодняшний день жители 457 домов переезжают в 167 новостроек.

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