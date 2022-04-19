Более 10 тысяч москвичей готовятся к переезду по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Во втором квартале 2022 года более 10 тысяч москвичей переедут по программе реновации, сообщил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
По его словам, для заселения планируется передать более 20 новостроек в восьми административных округах столицы. На сегодняшний день жители 457 домов переезжают в 167 новостроек. 88 домов уже полностью расселили, 91 дом снесли.
Левкин добавил, что в новые дома в Москве уже переехали около 52 тысяч жителей. Остальные оформляют необходимую документацию для переезда.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве в рамках программы реновации введены в эксплуатацию и продолжают строиться 350 домов.
Еще 225 объектов находятся на стадии проектирования. А всего с начала программы реновации под заселение передано 166 новостроек.
"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемые по программе реновации дома на западе Москвы
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